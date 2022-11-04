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    Bitlis’te kamyonet kasasından 36 göçmen çıktı

    Durdurulan bir kamyonette yapılan aramada kasada Afganistan uyruklu 36 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör gözaltına alındı.
    • 04.11.2022 - 14:48
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    Bitlis’te kamyonet kasasından 36 göçmen çıktı

    Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Hizan ilçesinde şüpheli bir kamyoneti durdurup, arama yaptı.

    Kamyonetin kasasında Afganistan uyruklu 36 kaçak göçmen yakalandı.

    Geri gönderilecekler

    Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 4 organizatör ise gözaltına alındı.

    Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

    DHA’nın haberine göre olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Bitlis’te kamyonet kasasından 36 göçmen çıktı #1


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