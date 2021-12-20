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    Bitlis'te kar yağışı nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi

    Günlerdir etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 75 köy yolu ulaşıma kapanırken, şehir merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Okullara ise 2 gün tatil verildi.
    • DHA
    • 20.12.2021 - 12:08
    • Güncelleme : 20.12.2021 - 12:09
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    Bitlis'te kar yağışı nedeniyle okullar 2 gün tatil edildi

    Bitlis'te 3 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle, kent merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye, yüksek kesimlerde 60 santimetreye ulaştı.

    Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 75 köy yolu ulaşıma kapanırken, karla mücadele ekiplerinin yolları açma çalışmaları sürüyor.

    OKULLAR TATİL EDİLDİ

    Yağış etkisinin devam ettiği kentte, okullar 2 gün tatil edildi.

    Valilik tarafından yapılan açıklamada ise "İlimizdeki olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez ilçemize bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda 20.12.2021 Pazartesi öğleden sonra ve 21.12.2021 Salı günü eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 20.12.2021 Pazartesi öğleden sonra ve 21.12.2021 Salı günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

    YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

    Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla yarına kadar devam edeceğini bildirdi.

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