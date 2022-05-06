Bitlis'te karla mücadele devam ediyor

Bitlis'te karla mücadele devam ediyor

Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü yolunda karla mücadelesini sürdüren ekipler, tekrar kar yağınca çalışmalara ara verdi.

Bitlis'in Tatvan ilçesine Mayıs ayının ilk haftasında kar yağdı.

Kış boyunca yaklaşık 10 metre karın yağdığı kentte ekipler, Nemrut Krater Gölü yolunda karla mücadele çalışmalarına başladı.

Temizlik sırasında kar yağdı

DHA'nın haberine göre; sabah saatlerinde 1 iş makinesi ile başlatılan çalışmalara, kar yağışının etkili olmasıyla ara verildi.

"Pazar ve pazartesi günü gelip, gidebilirler"

İl Özel İdaresi Merkez Şantiye Şefi Nail Aşit, kar yağışının etkili olduğu yoldaki çalışmalara yağışın durmasıyla birlikte yeniden başlayacaklarını söyledi.

6 Mayıs'ta yoğun bir kar fırtınası ve tipiye yakalandıklarını belirten Aşit, "Maalesef çalışmayı durdurmak zorunda kaldık. İnşallah önümüzdeki 1- 2 gün içinde Nemrut Krater Gölü’nü, halkımızın, turizmin hizmetine açmayı planlıyoruz. İnşallah pazar ve pazartesi günü vatandaşlarımız artık rahatlıkla Nemrut Krater Gölü’ne gelip gidebilirler" dedi.





































