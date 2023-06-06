Bitlis’te kayınpeder damadı ile dünürünü vurdu: O anlar kamerada Kayınpederinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybeden kişi ile babasının ağır yaralandığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

İHA Aile içi şiddet sokağa taştı, ortalığı kan götürdü... Bitlis’in Tatvan ilçesindeki sanayi sitesine giden A.T. adlı kayınpeder, damadı Ö.A. ve dünürü N.A. ile karşılaştı. Damat öldü Taraflar, kısa bir süre sonra bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kayınpeder, silahına sarıldı ve damadı ile dünürüne kurşun yağdırdı. Saldırı sonrası kayınpeder kaçarken, hastaneye kaldırılan damat Ö.A. hayatını kaybetti. Kayınpeder hala kayıp Ağır yaralanan N.A. ise yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Öte yandan olay, anbean güvenlik kameralarınca görüntülendi. Görüntüler dehşete düşürürken, kaçan kayınpeder A.T. ise hala aranıyor.