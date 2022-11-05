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    Bitlis'te köpeklerinin ısırdığı çocuklardan biri taburcu oldu

    Köpek tarafından ısırılıp kuduz olan 2 çocuktan 10 yaşındaki P.E, Ankara’daki tedavisi sonucu taburcu oldu ve memleketine dönüp ailesine kavuştu.
    • 05.11.2022 - 16:30
    • Güncelleme : 05.11.2022 - 17:48
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    Bitlis'te köpeklerinin ısırdığı çocuklardan biri taburcu oldu

    Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde 10 gün önce sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki P.E. ve 12 yaşındaki M.E. yaralanmıştı.

    İki çocuk Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesine sevk edildi ve orada tedavileri devam etti.

    Hastalardan P.E., sağlığına kavuştu ve  bu gün sabah saatlerinde taburcu oldu.

    Taburcu olup memleketine geri döndü

    Taburcu olur olmaz uçakla Muş Havalimanı’na, oradan da karayolu ile ilçeye gelen P.E., yakınları tarafından karşılandı.

    Okula giderken yolda köpek saldırısına uğradığını söyleyen P.E., "Beni Ankara’ya gönderdiler. Benim sağlık durumum iyi. Ancak çok üzgünüm arkadaşım M.E.’nin sağlık durumu iyi değil." dedi.

    Bitlis te köpeklerinin ısırdığı çocuklardan biri taburcu oldu #1

    "Komşumun çocuğuna çok üzülüyorum"

    P.E.’nin babası Mahkum Ergün, "Benim çocuğum bir hafta önce köpek saldırısına uğradı. Önce Adilcevaz Onkoloji Hastanesine götürdüm orada Ankara’ya sevk ettiler. Hacettepe Üniversitesi Hastanesinde tedavimiz bitikten sonra bu gün taburcu olduk. Çocuğumun sağlık durumu iyi ama komşumun çocuğuna çok üzülüyorum. Allah’tan şifalar diliyorum." dedi.

    Bitlis te köpeklerinin ısırdığı çocuklardan biri taburcu oldu #2

    "Köylerde de aşılama ve kısırlaştırma çalışmaları başlattık"

    İHA'dan edinilen bilgilere göre, konuyla ilgili açıklama yapan Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy:

    "Belediye olarak ilçemizdeki sahibiz başı boş köpeklerinin hem aşılama hem de kısırlaştırma yapıyorduk. Bu olaydan sonra yardım amaçlı olmak üzere Kaymakamımızın talebi üzerine köylerde de aşılama ve kısırlaştırma çalışmaları başlattık. Şuanda ilçemizde çok miktarda maalesef başı boş hayvan var. Tekrar personellerimizi seferber ettik." şeklinde konuştu.

    Bitlis te köpeklerinin ısırdığı çocuklardan biri taburcu oldu #3

    Bitlis te köpeklerinin ısırdığı çocuklardan biri taburcu oldu #4


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