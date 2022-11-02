- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bitlis’te kuduz köpeklerin saldırı sonrası aşı çalışması
Bitlis’te kuduz köpeklerin saldırı sonrası aşı çalışması
Göldüzü köyünde sokak köpeklerinin ısırdığı ve kuduz teşhisiyle Ankara'ya sevk edilen 2 çocuğun tedavileri devam ederken, ekipler, ilçe merkezi ve köydeki hayvanlara kuduz aşısı yaptı.
- 02.11.2022 - 14:00
Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde yaşayan Polat Ergün (10) ve Mustafa Erçetin (12), bir hafta önce sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.
Yaralanan çocuklar, kaldırıldıkları Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından doktorların kuduz teşhisi koymasıyla dün Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri'ne sevk edildi.
Sokak köpekleri ile kedilere kuduz aşısı yapıldı
Çocuklardan Erçetin'in sağlık durumu ciddiyetini korurken, Ergün'ün ise iyi olduğu belirtildi.
Olayın ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı veteriner hekimler, belediye personelleri ile ilçe merkezi ve köydeki sokak köpekleri ve kedilere kuduz aşısı yaptı.