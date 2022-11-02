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Bitlis’te kuduz köpeklerin saldırı sonrası aşı çalışması

Bitlis’te kuduz köpeklerin saldırı sonrası aşı çalışması

Göldüzü köyünde sokak köpeklerinin ısırdığı ve kuduz teşhisiyle Ankara'ya sevk edilen 2 çocuğun tedavileri devam ederken, ekipler, ilçe merkezi ve köydeki hayvanlara kuduz aşısı yaptı.