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    Bitlis'te minibüs sürüye çarptı: 40 koyun telef oldu

    Bitlis'te sürüye çarpan minibüs 40 koyunun telef olmasına sebep oldu. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.
    • 27.08.2022 - 22:45
    • Güncelleme : 27.08.2022 - 23:25
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    Bitlis'te minibüs sürüye çarptı: 40 koyun telef oldu

    Bitlis akşam saatlerinde Van-Tatvan karayolu üzerindeki Yelkenli köyü yakınlarında feci bir kaza gerçekleşti.

    G.B. yönetimindeki 13 AAK 693 plakalı minibüs, koyun sürüsüne çarptı.

    40 koyun telef oldu

    İHA'nın haberine göre, kazada 40 koyun telef olurken, araçta ise maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bitlis'te minibüs sürüye çarptı: 40 koyun telef oldu VİDEO


    Bitlis te minibüs sürüye çarptı: 40 koyun telef oldu #1

    Bitlis te minibüs sürüye çarptı: 40 koyun telef oldu #2

    Bitlis te minibüs sürüye çarptı: 40 koyun telef oldu #3

    Bitlis te minibüs sürüye çarptı: 40 koyun telef oldu #4


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