Derslerinden geri kaldıklarını söyleyen öğrenciler, çektikleri videoyla yetkililerden sorunlarına çözüm bulmalarını istedi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde öğrenciler, yetkililere internet çağrısı yaptı.

Ensonhaber WhatsApp Hattı'na gönderilen görüntüde, Çayır köyünde internete erişemeyen öğrenciler, derslerinden geri kaldıklarını söyledi.

ÖĞRENCİLER İNTERNET İSTİYOR: DERSİMİZDEN GERİ KALIYORUZ

Çevrim içi derslere katılamadıklarını dile getiren öğrenciler, çağrılarının duyulmasını istedi.

Öğrencilerden biri, yaşadıklarını "Lütfen buraya internet yollayın. İki dönemdir dersimizden geri kalıyoruz." şeklinde anlattı.

Bitlis'te öğrencilerden internet çağrısı ViDEO

"LÜTFEN BURAYA İNTERNET YOLLAYIN"

Bir diğer öğrenci de "Sayın Cumhurbaşkanım, lütfen buraya internet yollayın. Burası çok soğuk, dağa gelene kadar ayaklarımız donuyor." dedi.

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