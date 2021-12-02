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- Bitlis'te otomobil tıra çarptı: 1 ölü 5 yaralı
Bitlis'te otomobil tıra çarptı: 1 ölü 5 yaralı
Baykan-Bitlis yolu üzerinde tıra çarpan otomobil hurdaya döndü. Otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, 1'i bebek 5 kişi ise yaralandı.
- AA
- 02.12.2021 - 09:01
- Güncelleme : 02.12.2021 - 09:32
Siirt'in Baykan-Bitlis kara yolu üzerinde İdris E. kontrolündeki 35 AN 9374 plakalı otomobil, sürücüsü bilinmeyen 34 FS 2629 plakalı tır ile çarpıştı.
Çarpışma sonrası, olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bitlis'te otomobil tıra çarptı: 1 ölü 5 yaralı
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Hurdaya dönen araç sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlenirken, aynı otomobilde bulunan biri bebek 5 kişi ise yaralandı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.