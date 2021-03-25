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    Bitlis'te polis, 10 kilo metamfetamin yakaladı

    Narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda bir araçtan 10 kilo 600 gram metamfetamin çıktı.
    • DHA
    • 25.03.2021 - 16:46
    • Güncelleme : 25.03.2021 - 16:58
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    Bitlis'te polis, 10 kilo metamfetamin yakaladı

    Ülke genelinde ekiplerin uyuşturucuya karşı mücadelesi aralıksız devam ediyor.

    Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol kontrolleri sırasında bir aracı durdurarak arama yaptı.

    Aramada, araçta 10 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Uyuşturucu ile ilgili sürücü E.D. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.

    Bitlis te polis, 10 kilo metamfetamin yakaladı #1

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