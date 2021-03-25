Bitlis'te polis, 10 kilo metamfetamin yakaladı

Narkotik ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucunda bir araçtan 10 kilo 600 gram metamfetamin çıktı.

Ülke genelinde ekiplerin uyuşturucuya karşı mücadelesi aralıksız devam ediyor.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yol kontrolleri sırasında bir aracı durdurarak arama yaptı.

Aramada, araçta 10 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Uyuşturucu ile ilgili sürücü E.D. gözaltına alınırken, soruşturma devam ediyor.