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    Bitlis’te, Süphan Dağı zirvesindeki mezarlıkları defineciler talan etti

    Süphan Dağı’nın zirvesinde bulunan tarihi Kırklar Mezarlığı, defineciler tarafından tahrip edildi.
    • 14.07.2022 - 09:26
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    Bitlis’te, Süphan Dağı zirvesindeki mezarlıkları defineciler talan etti

    Bitlis’te, Süphan Dağı zirvesinde bulunan tarihi Kırklar Mezarlığı, definecilerin hedefi oldu.

    Van Gölü’nün Kuzey tarafından Adilcevaz, Erciş ve Patnos ilçeleri arasında yer alan ve Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan 4 bin 58 metre yüksekliğe sahip Süphan Dağı, zirvesinde 40 şehide ait mezarlıklar, büyük zarar gördü.

    “Define avcıları buralara kadar gelip her tarafı tahrip ettiler”

    İHA’nın haberine göre; Süphan Dağı’na zirve tırmanışı yapan Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, mezar taşlarını incelediklerini ifade ederek, “Zirvede tarihi bir mezarlık kalıntıları bulunmaktadır. Ne yazık ki define avcıları buralara kadar gelip her tarafı tahrip ettiler. Mezarlıklara saygı duyulmalı ve yetkililerden bu konunun araştırılmasını istiyoruz.” dedi.

    Bitlis’te, Süphan Dağı zirvesindeki mezarlıkları defineciler talan etti #1

    Bitlis’te, Süphan Dağı zirvesindeki mezarlıkları defineciler talan etti #2

    Bitlis’te, Süphan Dağı zirvesindeki mezarlıkları defineciler talan etti #3


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