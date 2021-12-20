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    Bitlis’te tipide mahsur kalan 20 öğrencili 2 servis kurtarıldı

    Tipi nedeniyle 20 öğrencinin bulunduğu servis minibüsü, yolda mahsur kalınca jandarma ekipleri devreye girdi. Araçlar ve öğrenciler, ekiplerin çalışmaları ile kurtarıldı.
    • İHA
    • 20.12.2021 - 17:28
    • Güncelleme : 20.12.2021 - 17:29
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    Bitlis’te tipide mahsur kalan 20 öğrencili 2 servis kurtarıldı

    Bitlis’te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

    Merkeze bağlı Kömüryakan ile Konuksayar köyleri arasında, 20 öğrencinin içinde bulunduğu 2 servis minibüsü tipiye yakalanarak mahsur kaldı.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye, jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçlara zincir takıp halat bağlayarak, içindeki öğrencilerle birlikte servisleri kurtardı.

    Bitlis’te tipide mahsur kalan 20 öğrencili 2 servis kurtarıldı VİDEO

    ULAŞIM YENİDEN SAĞLANDI

    Daha sonra bölgeye gelen İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin temizleme çalışmasının ardından yol, ulaşıma yeniden açıldı.

    Bitlis’te tipide mahsur kalan 20 öğrencili 2 servis kurtarıldı #1

    Bitlis’te tipide mahsur kalan 20 öğrencili 2 servis kurtarıldı #2

    Bitlis’te tipide mahsur kalan 20 öğrencili 2 servis kurtarıldı #3

    Bitlis’te tipide mahsur kalan 20 öğrencili 2 servis kurtarıldı #4

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