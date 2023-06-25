Bitlis'te tır devrildi: Sürücü ve 150 kurbanlık koyun öldü Buzlupınar mevkinde TIR'ın devrildiği kazada, sürücü hayatını kaybederken, taşınan 300 kurbanlık koyundan 150'si öldü.

DHA

Kurban Bayramı yaklaşırken yurdun dört bir yanından üzücü haberlerde gelmeye devam ediyor.

Bitlis- Diyarbakır kara yolunun 30'uncu kilometresinde bulunan Buzlupınar mevkinde Bitlis'ten Diyarbakır yönüne giden 28 AAK 325 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasına devrildi.

Sürücü ve 150 koyun öldü

Kazada ismi açıklanmayan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, Kurban Bayramı için batı illerine götürülen 300 koyundan 150'si öldü.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Cenazesi otopsiye gönderildi

Kazada kurtulan hayvanlar AFAD ekipleri tarafından dorse kesilerek kurtarılırken, hayatını kaybeden sürücü ise otopsi yapılmak üzere Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma başlatıldı

Kazayla ilgili de soruşturma başlatıldı.