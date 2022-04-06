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    Bitlis’te tırdan 129 kaçak göçmen çıktı

    Yol kontrolünde durdurulan tırın dorsesinde, Afganistan uyruklu 3'ü çocuk 129 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri taşıyan organizatör ise tutuklandı.
    • DHA
    • 06.04.2022 - 11:31
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 11:41
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    Bitlis’te tırdan 129 kaçak göçmen çıktı

    Bitlis Adilcevaz'da yol kontrol noktası oluşturan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir tırı durdurarak arama yaptı.

    Tırın dorsesinde 3'ü çocuk, 129 Afgan kaçak göçmen yakalandı.

    ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

    Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi'ne gönderilirken, organizatörlük yaptığı tespit edilen tır şoförü ise gözaltına alındı.

    Adliyeye sevk edilen ve ismi açıklanmayan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Bitlis’te tırdan 129 kaçak göçmen çıktı #1


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