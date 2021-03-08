Bitlis'te trafik kazası: 1 yaralı

Bitlis'te tır ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bitlis-Tatvan arasında bulunan Rahva mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 71 FC 880 plakalı Tır ile75 AP 112 plakalı otomobille çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ismi öğrenilemeyen 75 AP 112 plakalı aracın sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

1 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kaza sebebiyle araçta sıkışan araç sürücüsü olay yerine gelen AFAD ve 112 ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Ağır yaralı olarak sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ambulansla Bitlis Devlet hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Öte yandan; kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.



