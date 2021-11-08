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    Bitlis'te uyuşturucu satıcılarına operasyon

    Bitlis'te, polisin uyuşturucu satıcılara yönelik düzenlediği operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. şüphelilerden 6'sı tutuklandı.
    • DHA
    • 08.11.2021 - 21:16
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    Bitlis'te uyuşturucu satıcılarına operasyon

    Bitlis'te İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bitlis ve Tatvan’da uyuşturucu imalatı, kaçakçılığı ve ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda; 43,80 gram eroin, 43,74 gram metamfetamin, 8,27 gram toz esrar, 4 metadon hap, 1 ectasy hap, 8 suboxone hap, 1 baretta marka tabanca ve 10 tabanca fişeği ele geçirildi.

    6'SI TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan 9 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı.

    Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Bitlis te uyuşturucu satıcılarına operasyon #1

    Bitlis te uyuşturucu satıcılarına operasyon #2

    Bitlis te uyuşturucu satıcılarına operasyon #3

    Bitlis te uyuşturucu satıcılarına operasyon #4

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