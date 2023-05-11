Bitlis'te yaban domuzları sürücülere zor anlar yaşatıyor Bitlis - Ağrı güzergahında seyahat eden sürücüler, yaban domuzları nedeniyle korku dolu anlar yaşıyor. Yiyecek bulmak için karayoluna inen domuzlar, özellikle geceleri kazalara neden oluyor.

Yemek bulamayan ve şehre inen yaban domuzları, sürücülerin korkulu rüyası haline geldi. Biitlis'in Adilcevaz ilçesi ile Ağrı'nın Patnos ilçesi arasında seyahat eden sürücüler, yola çıkan yaban domuzları nedeniyle zorlukla ilerliyor. Özellikle gece yola çıkan yaban domuzları, kazalara da neden olmaya başladı. Kazadan kıl payı kurtuldu Aracıyla seyir halinde olan Yılmaz Emen, aniden yola fırlayan domuzu fark ederek kaza yapmaktan kıl payı kurtuldu. "Bu yolu kullanan sürücüler dikkatli olsun" Yaşanan olayın ardından domuzu cep telefonuyla kayda alan Emen, “Sazlıkların içinde barınan domuzlar çoğu zaman arabaların çarpmasına maruz kalıyorlar. Araçlarda da ciddi hasarlara yol açan domuzlarla ilgili bu yolu kullanan sürücülerin daha dikkatli olması gerekir.” dedi.