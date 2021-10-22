Bitlis'te yaşayan yaşlı adam, dolandırıcılara 47 bin lirasını kaptırdı

Dolandırıcıların son zamanlardaki hedefi yaşlılar oldu. Tatvan'da yaşayan Celalettin Demirel de dolandırıcılara inanarak mağdur edilenler arasında yer alıyor.

Dolandırıcılar FETÖ, DEAŞ, PKK operasyonlarından faydalanmaya devam ediyor.

Bitlis Tatvan'da yaşayan 65 yaşındaki Celalettin Demirel, cumhuriyet savcısı ve emniyet görevlisi olarak kendisini tanıtan dolandırıcılara inandı.

Banka hesabındaki paranın terör örgütlerinin eline geçtiğini söyleyen şahıslar, parayı ele geçirdiklerini söyleyerek korkuttu.

47 BİN 500 LİRA PARASINI KAPTIRDI

Bunun üzerine dolandırıcılara inanan Demirel, şahsi bilgilerinini vererek 47 bin 500 lira parasını kaptırdı.

Uzun zamandır biriktirdiği parasını bir anlık korkuyla dolandırıcılara kaptırdığını söyleyen yaşlı adam, devlet büyüklerinden yardım isteyerek başka kimsenin mağdur edilmemesini istedi.

"DEVLET BU İŞE EL ATSIN"

Dolandırıcıların yakalanması için devlet büyüklerinden yardım isteyen mağdur Celalettin Demirel, “Memleketime geldim. Evde oturuyordum. Sabah saat 09.00’da bir kişi beni arayarak kendini komiser diye tanıttı. Ben ilk başta inanmadım. Beni, seni savcıyla konuşturacağım diyerek savcı rolüne giren biriyle konuşturdu. Savcı bana ‘hesabındaki bir miktar parayı terör örgütü aldı. O parayı bizden 2 kişi yakaladı. Sen bankaya git bir miktar para yatır. Biz senin paranı evine göndereceğiz’ dediler. Bankaya gittim. Bana verdikleri sahte hesaba parayı yatırdım. Daha sonra eve gittiğimde para yoktu.

Bunlar dolandırıcı, kimse bunlara inanmasın. Parayı banka hesabına yatıracağımı söylediler. Fakat Tatvan’da bankamatik olmadığı için başka yere gittim. O parayı dakikasında çekmişlerdi. Devlet bu işe el atsın. Büyüklerime sesleniyorum. Güzel işler yapan devletimiz ATM’deki hırsız dolandırıcıları mı bulamayacak. Devlet bize yardımcı olsun. Takibe alsınlar. Acilen bekliyorum.” ifadelerini kullandı.

"DOLANDIRICILARIN YAKALANMASINI İSTİYORUM"

Mağdurun ağabeyi Bişar Demirel de, “Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıda bulunuyorum. Bir an evvel bu soruşturmanın açılmasını ve bu dolandırıcıların yakalanmasını istiyorum. Daha fazla milletin canını yakmasınlar.” şeklinde konuştu.