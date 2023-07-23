Bitlis'te yavru ayı, araç sürücüsüne saldırdı Nemrut Kalderası'nda yaşayan yavru ayının kendisini görüntülemek isteyen araç sürücüsüne saldırısı kameraya yansıdı.

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İHA

Dünyanın ikinci, Avrupa’nın ise en büyüğü olan Nemrut Krater Gölü civarında boz ayılar yaşıyor…

Her gün yerli ve yabancı yüzlerce turistin akın ettiği bölge, bu ayılar sayesinde ziyaretçilerin ilgisini daha fazla çekiyor.

Sadece görüntülemek istedi...

2 bin 948 rakımdaki Nemrut Kalderası'nı gezmeye giden Zeki Ulaştan adlı turist de, yavru boz ayıları gördü.

Onları görüntülemek isteyen Ulaştan, hemen cep telefonuna sarıldı.

Ayılardan biri saldırdı

Aracının camını yarıya kadar indiren Ulaştan’a karşı çok geçmeden ayılardan biri saldırıya geçti.

Bunları kayıt altına alan Ulaştan’ın yaşadığı panik ve korku, görüntüye yansıdı.

Zeki Ulaştan’ın, aracıyla olay yerinden uzaklaştığı görüldü.