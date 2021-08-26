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    Bitlis'te yolcu otobüsüyle tır çarpışınca 1'i ağır, 3 kişi yaralandı

    Yolcu otobüsü ve tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken, yaralılar hızla hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 26.08.2021 - 16:13
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 16:27
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    Bitlis'te yolcu otobüsüyle tır çarpışınca 1'i ağır, 3 kişi yaralandı

    Saat 06.30 sıralarında Bitlis-Van karayolu Kuskunkıran Tüneli yakınlarında Bitlis yönüne giden Van Kalesi firmasına ait 65 AAL 434 plakalı yolcu otobüsü, virajda karşı yönden gelen İran plakalı tırla çarpıştı.

    Kazada, araçta sıkışan otobüs şoförü ile 2 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

    3 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

    AFAD ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ile 2 yolcu, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

    Bitlis te yolcu otobüsüyle tır çarpışınca 1 i ağır, 3 kişi yaralandı #1

    Bitlis te yolcu otobüsüyle tır çarpışınca 1 i ağır, 3 kişi yaralandı #2

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    Bitlis te yolcu otobüsüyle tır çarpışınca 1 i ağır, 3 kişi yaralandı #4

    Bitlis te yolcu otobüsüyle tır çarpışınca 1 i ağır, 3 kişi yaralandı #5

    Bitlis te yolcu otobüsüyle tır çarpışınca 1 i ağır, 3 kişi yaralandı #6

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