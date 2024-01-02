Bitlis'te zincirleme kaza! 6 araç birbirine girdi... Güroymak yolunda sis yüzünden meydana gelen ve 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralanarak hastaneye sevk edildi.

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DHA

Bitlis'in Güroymak yolunda aşırı sis kazaya neden oldu.

Bitlis yönüne giden Özkan Özdağ'ın kullandığı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yan yattı.

Yolu kapatan tır ile aynı yöne giden araçlar ise zincirleme olarak birbirine çarptı.

18 kişi yaralandı

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans, Jandarma, AFAD ekipleri sevk edildi. 18 yaralı çevredeki hastanelere götürüldü.

Tedaviye alınan 18 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)