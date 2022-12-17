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Bodrum açıklarında 39 kaçak göçmen yakalandı
Bodrum ilçesi açıklarında, 39 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
- 17.12.2022 - 12:34
Ülke genelinde kaçak göçün engellenmesine yönelik mücadele sürüyor.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, 15 Aralık'ta, Bodrum açıklarında farklı saat aralıklarında fiber tekne ve lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı.
39 kaçak göçmen yakalandı
Bölgeye ulaşan ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 39 kaçak göçmeni ve 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisini yakaladı.
Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.