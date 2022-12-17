Petrol
79.26
-2.40%
Euro
19.7654
-0.29%
Dolar
18.652
0.05%
Altın
1.074
0.90%
Borsa
5214
0.49%
Bitcoin
317.563
-1.63%
BTXN Coin
7.29
23.76%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Güneşli 17 C

    Bodrum açıklarında 39 kaçak göçmen yakalandı

    Bodrum ilçesi açıklarında, 39 kaçak göçmen ve 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
    • 17.12.2022 - 12:34
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bodrum açıklarında 39 kaçak göçmen yakalandı

    Ülke genelinde kaçak göçün engellenmesine yönelik mücadele sürüyor.

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, 15 Aralık'ta, Bodrum açıklarında farklı saat aralıklarında fiber tekne ve lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı.

    39 kaçak göçmen yakalandı

    Bölgeye ulaşan ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 39 kaçak göçmeni ve 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisini yakaladı.

    Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Bodrum açıklarında 39 kaçak göçmen yakalandı #1

    Bodrum açıklarında 39 kaçak göçmen yakalandı #2


    Elektrikli Arabalara Yatırım Yap Finansal Özgür Ol
    Advertorial

    Elektrikli Arabalara Yatırım Yap Finansal Özgür Ol

    Ümraniye’de sollamaya çalıştığı araçla çarpışan cip takla attı
    3. Sayfa

    Ümraniye’de sollamaya çalıştığı araçla çarpışan cip takla attı

    'İmamoğlu'nun cezası kesinleşirse, cumhurbaşkanı olamaz'
    İç Haber

    'İmamoğlu'nun cezası kesinleşirse, cumhurbaşkanı olamaz'

    Görüş Bildir