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    Bodrum açıklarında 60 göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 60 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.
    • 02.11.2022 - 11:23
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    Bodrum açıklarında 60 göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı’na 31 Ekim günü saat 04.35 ve 07.35'te iki ihbar geldi.

    Ekiplere, Bodrum açıklarında lastik botlar içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi verildi.

    Bunun üzerine harekete geçerek bölgeye ulaşan ekipler, toplam 60 kaçak göçmeni kurtardı.

    Yunan geri itti

    Göçmenlerin Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği belirlendi.

    DHA’nın haberine göre kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Bodrum açıklarında 60 göçmen kurtarıldı #1

    Bodrum açıklarında 60 göçmen kurtarıldı #2


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