Bodrum'a sağanak sonrası yıldırım düştü: Yangınlar art arda geldi Bodrum'da önce şiddetli yağış, ardından yıldırımlar ve yangınlar şehri sarstı. Trafoda çıkan yangınların ardından vatandaşların elektronik cihazlarında hasar oluştu.

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DHA

Muğlalılar yağmurla mücadele ediyor...

Dün geceden bu yana devam eden yağış, gök gürültülü sağanak yağmura döndü.

Bodrum ilçesindeki Gölköy ile Gündoğan mahallerinin yer aldığı bölgeye yağmur sırasında yıldırım düştü.

Trafo yangını çıktı

Yıldırımlar 3 trafoda yangına neden oldu. Ardından elektrik kesintisi yaşandı.

İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve elektrik dağıtım firması ekipleri sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler yangını söndürürken, bölgede onarım çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Elektrik cihazlar bozuldu

Düşen yıldırımların neden olduğu elektrik kesintisi sonucu bazı vatandaşların elektronik cihazlarında hasar oluştuğu bildirildi.

Ayrıca düşen yıldırımlarla bazı evlerde ve bir otelde yangın çıktı.

Yangınlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.