Muğla’nın Bodrum ilçesinde 1 polisin şehit olduğu, 1 polisin ise yaralandığı çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçıları ile girilen çatışmada polis memuru Ercan Yangöz'ü (26) şehit olmuştu.

Yahşi Mahallesi Giritli Sokak üzerinde yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

SUÇUNU İFİTAF ETTİ

Çarşamba günü saat 17.30 sularında, Yahşi Mahallesi Giritliler Sokak üzerindeki olayda 26 yaşındaki polis memuru Ercan Yangöz’ün şehit olduğu, polis memuru Abdulkadir Doğan’ın da yaralandığı olayla ilgili 15 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayın ardından polis memurunu silahla ateş ederek şehit ettiğini itiraf ettiği öğrenilen 47 yaşındaki “Çakal” lakaplı F.Ö'nün silah kaçakçılığı da dahil olmak üzere birçok suç kaydı olduğu belirtildi.

Bodrum’da 1 polisin şehit olduğu çatışma görüntüleri VİDEO

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından 4 kişi Bodrum’da polisin şehit edildiği bölgede kıskıvrak yakalanırken 2 kişi ise Aydın’ın Söke ilçesinde yakalanmıştı.

Gün boyu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Asayiş Şube Müdürlükleri ekipleri 9 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltı sayısının toplamda 15 kişiye yükseldiği bildirilirken olayla ilgili soruşturma ve çalışmaların devam ettiği öğrenildi.