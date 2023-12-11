Bodrum'da 136 kaçak göçmen kurtarıldı

DHA
Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığı, 9 Aralık'ta saat 16.40'ta Bodrum açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarını aldı.
Bölgeye ulaşan ekipler, 83 kaçak göçmeni kurtarırken, 3 göçmen kaçakçısını yakaladı.
İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiler
Ekipler, aynı tarihte saat 10.30'da da Bodrum açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 53 kaçak göçmeni kurtardı.
Kıyıya çıkarılan toplam 136 kaçak göçmen İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 3 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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