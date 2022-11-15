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    Bodrum’da 141 kaçak göçmen kurtarıldı

    Bodrum'da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 141 kaçak göçmen kurtarıldı. Yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmeye çalışan 16 kaçak göçmen ise yakalandı.
    • 15.11.2022 - 12:13
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 12:24
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    Bodrum’da 141 kaçak göçmen kurtarıldı

    Sahil Güvenlik Komutanlığı, 11-13 Kasım tarihleri arasında Muğla’nın Bodrum ilçesi açıkları ile Görecek Adası'nda fiber tekne, balıkçı teknesi, can salı ve lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi aldı.

    Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen Bodrum açıklarındaki fiber teknedeki 9, can salındaki 10, lastik bottaki 33, balıkçı teknesindeki 84 ve Görecek Adası'nda da 5 olmak üzere toplam 141 kaçak göçmeni kurtardı.

    Toplamda 157 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi

    Öte yandan ekipler, 12 Kasım günü saat 23.45'te Bodrum açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

    Bölgeye ulaşan ekipler, yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmeye çalışan 16 kaçak göçmeni yakaladı.

    DHA’nın haberine göre kıyıya çıkarılan toplam 157 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    Bodrum’da 141 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    Bodrum’da 141 kaçak göçmen kurtarıldı #2

    Bodrum’da 141 kaçak göçmen kurtarıldı #3

    Bodrum’da 141 kaçak göçmen kurtarıldı #4

    Bodrum’da 141 kaçak göçmen kurtarıldı #5


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