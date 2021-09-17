Bodrum'da 18 yaşındaki genç kıza çarpıp kaçtı

Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 18 yaşındaki üniversiteli genç kıza, hızla seyreden araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle havaya savrulan genç kız, yatalak kaldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesi Güvercinlik mevkisinde 18 yaşındaki üniversite hazırlık öğrencisi Ezgi Aydındağ, yaya geçidinin bulunduğu yoldan karşıya geçmek istedi.

Çift yönlü olan yolun ilk kısmını geçen Aydındağ’a, diğer yola geldiğinde ise hızla gelen bir araç çarptı.

FECİ KAZA KAMERADA

Çarpmanın etkisiyle genç kız, havaya savruldu. Sürücü ise arkasına bile bakmadan kaçtı.

1 Temmuz’da meydana gelen feci kaza bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Bodrum'da yaya geçidinde duran 18 yaşındaki genç kıza çarpıp kaçtı VİDEO

İKİ AMELİYAT GEÇİRDİ, YATALAK KALDI

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Üniversiteli Ezgi, hemen Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Genç kız, 1,5 ay boyunca iki ameliyat geçirdi ve omurilik sinirlerinin kopması sonucu yatalak kaldı.

YAŞAMA ŞANSI YÜZDE 10 DENİLDİ

Emekli anne ve babasının başından ayrılmadığı Ezgi’nin, yüzde 10 yaşama şansının olduğu belirtildi.

Talihsiz üniversite öğrencisinin tedavisinin, zor şartlar altında devam ettirildiği öğrenildi.