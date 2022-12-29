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    Bodrum'da 35 kaçak göçmen yakalandı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 35 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.
    • 29.12.2022 - 12:52
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    Bodrum'da 35 kaçak göçmen yakalandı

    Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığı, 27 Aralık saat 02.30'da Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğunu tespit etti.

    Bölgeye ulaşan ekipler, hareketli lastik botu durdurarak yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçeye çalışan 35 kaçak göçmeni yakaladı.

    İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler

    DHA'nın aktardığına göre kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    Bodrum da 35 kaçak göçmen yakalandı #1


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