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    Bodrum’da 38 göçmen kurtarıldı

    Fiber teknenin makine arızası vermesi nedeniyle sürüklenen 15 kaçak göçmen ile Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 23 kaçak göçmen kurtarılarak, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
    • DHA
    • 09.02.2022 - 09:09
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    Bodrum’da 38 göçmen kurtarıldı

    Muğla Sahil Güvenlik Komutanlığı, 7 Şubat saat 07.15'te Bodrum açıklarında, içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu fiber teknenin makine arızası vermesi nedeniyle sürüklendiğini ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarını aldı.

    Bölgeye ulaşan ekipler, sürüklenen fiber teknedeki 15 kaçak göçmeni kurtardı.

    Ekipler, aynı gün içerisinde saat 13.25'te, Bodrum açıklarında can salları içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

    23 GÖÇMEN TÜRK KARA SULARINA İTTİLER

    Bölgeye ulaşan ekipler, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 23 kaçak göçmeni kurtardı.

    Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Bodrum’da 38 göçmen kurtarıldı #1

    Bodrum’da 38 göçmen kurtarıldı #2


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