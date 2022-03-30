Petrol
111.34
3.37%
Euro
16.37
1.14%
Dolar
14.65
0.54%
Altın
912.71
1.49%
Borsa
2230
1.07%
Bitcoin
691.863
-0.91%
BTXN Coin
37.90
-3.66%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 16 C

    Bodrum'da 38 kaçak göçmen kurtarıldı

    Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 38 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
    • DHA
    • 30.03.2022 - 18:51
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bodrum'da 38 kaçak göçmen kurtarıldı

    Muğla'da Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün saat 21.45'te Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen 3 kaçak göçmeni kurtardı.

    Sahil Güvenlik ekipleri, bugün de farklı saatlerde Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.

    YUNAN YİNE ÖLÜME TERK ETTİ

    Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu, yine Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen toplam 35 kaçak göçmeni daha kurtarıldı.

    Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Bodrum da 38 kaçak göçmen kurtarıldı #1

    Bodrum da 38 kaçak göçmen kurtarıldı #2

    Bodrum da 38 kaçak göçmen kurtarıldı #3


    İlginizi Çekebilir

    'Yemin Ettim' şarkısının hikayesini anlattı
    Magazin

    'Yemin Ettim' şarkısının hikayesini anlattı

    Michy Batshuayi: Sanki tek nedeni benim
    Futbol

    Michy Batshuayi: Sanki tek nedeni benim

    Kripto para birimleri ile para kazanın
    Mtm

    Kripto para birimleri ile para kazanın

    Görüş Bildir