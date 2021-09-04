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    Bodrum'da alkollü turistler kaza yaptı

    Süratli şekilde kavşağa girerek taklalar atan araçta bulunan 4 turistten 3'ü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumu ağır.
    • İHA
    • 04.09.2021 - 15:55
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    Bodrum'da alkollü turistler kaza yaptı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2’si Fransız, 2’si Tunus uyruklu 4 turistin bulunduğu 48 V 7229 plakalı otomobil, Bitez kavşağına hızlı girerek kaldırıma çarpıp taklalar attı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    ALKOLLÜ ÇIKTILAR: 1'İ AĞIR 3 YARALI

    Kazada 2 Tunus uyruklu kadın ile 1 Fransız uyruklu adam yaralandı. Otomobilde sıkışan Tunus uyruklu diğer kadın ise Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.

    Alkollü oldukları belirlenen turistler, zaman zaman baygınlık geçirdi. Yaralılar ambulanslar ile özel bir hastaneye kaldırırken, kadınlardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

    Bodrum da alkollü turistler kaza yaptı #1

    KAZA ANI KAMERADA

    Kaza ile ilgi soruşturma başlatılırken, olay anı çevredeki güvenlik kameralarıyla görüntülendi.

    Bodrum'da turistlerin gece gezmesi kötü bitti

    Bodrum da alkollü turistler kaza yaptı #2

    Bodrum da alkollü turistler kaza yaptı #3

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