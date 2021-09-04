Bodrum'da alkollü turistler kaza yaptı

Bodrum'da alkollü turistler kaza yaptı

Süratli şekilde kavşağa girerek taklalar atan araçta bulunan 4 turistten 3'ü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2’si Fransız, 2’si Tunus uyruklu 4 turistin bulunduğu 48 V 7229 plakalı otomobil, Bitez kavşağına hızlı girerek kaldırıma çarpıp taklalar attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

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Kazada 2 Tunus uyruklu kadın ile 1 Fransız uyruklu adam yaralandı. Otomobilde sıkışan Tunus uyruklu diğer kadın ise Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince kurtarıldı.

Alkollü oldukları belirlenen turistler, zaman zaman baygınlık geçirdi. Yaralılar ambulanslar ile özel bir hastaneye kaldırırken, kadınlardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza ile ilgi soruşturma başlatılırken, olay anı çevredeki güvenlik kameralarıyla görüntülendi.

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