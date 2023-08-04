Bodrum'da ana isale hattı yine patladı! Cadde ve sokaklar göle döndü Bodrum Atatürk Bulvarı'nda daha önce defalarca patlayan ana isale hattı, bir kez daha patladı. Patlamayla birlikte asfalt yarıldı, tonlarca su yola aktı.

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Bodrum'a tatile giden vatandaşlar, sıcak havalarda susuz kalmayı da göze almalı...

Doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi olan Bodrum; çöp, kötü koku ve susuzluk gibi sorunlarla mücadele ediyor.

Sıcak yaz günlerinde hemen hemen her mahalleden suların kesilmesine dair şikayetler geliyor.

Bu durumdan bunalan Bodrumlular, şimdi ise ana isale hattının patlamasıyla zor zamanlar geçiriyor.

Çalışmalar konusunda yetersiz kalan ve Bodrumluları zor durumda bırakan belediye ise cadde ve sokakları göle çevirdi.

CHP'li belediye başkanı, her yaz sorunları çözmek yerine sık sık patlayan isale hattını onarmaya uğraşıyor.

Bu konuda da başarılı olamyan belediye nedeniyle Bodrum'da yaşayan vatandaşlar hizmet alamıyor...

Ayrıca Bodrum'da susuzluk sorunu eski zamanlarda olduğu gibi tankerlerle çözülmeye çalışılıyor.

Asfalt parçalandı, araçlar güçlükle ilerledi

Bitez'de daha önce birçok kez yaşanan patlama, Atatürk Bulvarı'nda bir kez daha yaşandı. Patlamayla birlikte asfalt yarıldı, tonlarca su yola aktı.

Sürücüler dereye dönen ve asfaltı parçalanan yolda güçlükle ilerledi, trafik akışı aksadı. İhbarın ardından hatta giden su kesildi.

Bazı mahallelerde su kesintisi

Bölgede MUSKİ ekiplerince çalışma başlatılırken, patlak nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi yaşanıyor.