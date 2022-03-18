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    Bodrum'da motosiklet sürücüsü uçurumdan yuvarlandı

    Park halindeki otomobile çarpan motosiklet sürücüsü aracından düşerek şarampole uçtu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise yaralıyı güçlükle çıkardı.
    • İHA
    • 18.03.2022 - 15:28
    • Güncelleme : 18.03.2022 - 15:29
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    Bodrum'da motosiklet sürücüsü uçurumdan yuvarlandı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde motosikleti ile seyir halindeki sürücü E.Ş.Ö., Antik Tiyatro önünde hakimiyeti kaybetti.

    Sürücü, devrilen motosikletten düşerek şarampole uçtu. Metrelerce sürüklenen motosiklet ise yolun kenarında park halindeki bir otomobile çarparak durabildi.

    SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Sedyeye alınan yaralı, vatandaşların da yardımıyla yola çıkarıldı.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    Ardından yaralı şahıs, ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kazanın şokunu bir süre üzerinden atamayan E.Ş.Ö.’nün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Bodrum da motosiklet sürücüsü uçurumdan yuvarlandı #1

    Bodrum da motosiklet sürücüsü uçurumdan yuvarlandı #2

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