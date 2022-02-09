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    Bodrum'da arazi meselesi kavgayla sonlandı

    Arazisine eklenti yaptığını öne sürdüğü restoran sahipleriyle konuşmaya giden şahıs, mekan çıkışında 4 kişi tarafından tekme tokat dayak yedi.
    • İHA
    • 09.02.2022 - 17:29
    • Güncelleme : 09.02.2022 - 17:52
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    Bodrum'da arazi meselesi kavgayla sonlandı

    Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Bitez Mahallesi’ndeki otoparkın bir bölümüne, komşu restoran işletmecilerince eklenti yapıldığı iddiası ortalığı karıştırdı.

    H.G. isimli şahıs, tapu kadastro uygulaması üzerinden arazisinin bulunduğu bölümü restoran işletmecisi M.Y.’ye göstererek eklentinin kendi arazisi üzerine yapıldığını söyledi.

    "50 METRENİN PEŞİNE Mİ DÜŞTÜNÜZ"

    Bunun üzerine restoran işletmecisi M.Y., "O kadar yeriniz var, 50 metrenin peşine mi düştünüz, ben size burayı vermem." dedi. H.G. ise anlaşmazlığı hukuki yollardan çözeceklerini belirterek restorandan ayrıldı.

    Bodrum'da arazi meselesi kavgayla sonlandı ViDEO

    4 KİŞİ TARAFINDAN DÖVÜLÜP GASBEDİLDİ

    H.G., restorandan ayrılıp otoparka geldiği sırada 4 kişinin saldırısına uğradı. İşletmeci M.Y., kardeşi M.E.Y ile A.Y. ve A.Y., otoparkta H.G.’yi kovalamaya başladı. Kovalama sonucunda H.G. yere düştü. 4 kişi, H.G.’yi yerde tekme ve yumruklarla darbetti, cebindeki bin 800 TL parayı aldı, cep telefonuna zarar verdi.

    Kanlar içerisinde kalan ve kısa süreli baygınlık geçiren H.G., bir süre sonra kendisine geldi, daha sonra kendi imkanları ile aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Yaralı adam, amcası ve ağabeyi tarafından Bodrum Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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    2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    H.G.’nin yaptığı suç duyurusunun ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine M.E.Y., A.Y. ve A.Y. gözaltına alındı. Şahıslardan M.E.Y. ve A.Y. gasp, yağma ve darp suçlarından tutuklandı. A.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. İşletmeci M.Y.’nin ise arandığı öğrenildi.

    Öte yandan olayla ilgili firari M.Y.’nin, 40’tan fazla suç kaydı olduğu ancak Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden 'akıl sağlığı yerinde değil' raporu aldığı için işlediği suçlardan hapis cezası almadığı belirtildi. Soruşturma sürüyor.

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