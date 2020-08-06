Bodrum'da arkadaşının aracıyla kaza yaptı: 2 ölü

Kontrolden çıkıp yol kenarındaki reklam panosu direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirirken, 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Konacık Mahallesi'nde, Berkant Gürleyen (25) yönetimindeki 67 AB 700 plakalı otomobil kontrolden çıkarak, Muğla Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binası önündeki reklam panosu direğine çarptı.

2 ÖLÜ, 3 YARALI

Alev alan otomobildeki Berat Aydın (26) yaşamını yitirirken, koltuğunda sıkışan sürücü Berkant Gürleyen ile araçta bulunan Alper Bahadır, Metin Kukul, Sefa Çakal ağır yaralandı. Çevredekiler, yangın tüpleriyle alev alan aracı söndürürken bir yandan otomobildeki 4 kişiyi dışarı çıkardı. Sürücü Gürleyen ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Bodrum'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Berkant Gürleyen de doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

ARACI ARKADAŞINDAN ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Denizli'deki galeriden dün ikinci el otomobil aldığı öğrenilen Berkant Gürleyen'in kaza yaptığı otomobilin ise arkadaşına ait olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.