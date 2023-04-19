Bodrum'da bayram yoğunluğu! Trafikte uzun kuyruklar oluştu Ramazan Bayramı tatiliyle okulların ara tatilinin birleşmesinin ardından bayrama 2 gün kala Bodrum'da trafik kuyruğundan yazlıkçıların daha çok ilçeye akın ettiği görüldü.

İHA

Ramazan Bayramı'na 2 gün kaldı...

Bayram ve okulların ara tatilde olmasıyla birlikte bayramı farklı şehirlerde geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı.

Bayramlarda 1 milyon turisti misafir eden Bodrum'da bu yıl Ramazan Bayramı'nın sezonun başına denk gelmesi nedeniyle geçtiğimiz yıllara oranla daha az turist olduğu görüldü.

Yoğunluk yüzde 40 düştü

Geçtiğimiz yıllarda yüzde yüz dolan otellerde bu yıl yüzde 40 oranında düşüş olduğu öğrenildi.

Nüfus 400 bine yükseldi

194 bin nüfusa sahip olan Bodrum'da pandemi sürecinin ardından resmi olmayan kayıtlara göre nüfus 400 bine yükselmişti.

700 bine ulaşması bekleniyor

İstanbul’da beklenen büyük deprem söylentisiyle Bodrum’daki 2’nci konut sahiplerinin erken gelmesiyle yaklaşık 500 bine ulaşılan ilçede, Ramazan Bayramı'nın gelmesine 2 gün kala nüfusun 700 bine çıkacağı tahmin ediliyor.

"24 saate 15 bin araç giriş yaptı"

Bayram nedeniyle güvenlik güçleri üst düzey önlem alırken, ilçeye giren araç sayısının 24 saat içerisinde 15 bine ulaştığı öğrenildi.

Ana yollarda kuyruk oluştu

Sezon öncesine denk gelen bayram esnafa da can suyu oldu. İlçe girişinden itibaren ana yollarda trafik kuyrukları oluştu.