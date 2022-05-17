Bodrum'da çevreyi kirletenlerle mücadele sürüyor

Bodrum Belediyesi doğayı hiçe sayanlara karşı mücadelesini sürdürürken, çevreyi kirlettiği tespit edilen şahsa 13 bin TL ceza uygulandı.

Bodrum Belediyesi ekipleri, doğayı hiçe sayanlara karşı mücadelesini sürdürüyor.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Bürosu ekipleri tarafından, ormanlık alanları adeta çöplüğe çevirmeye çalışan kişilere gerekli yasal işlemler yapılıyor.

Son olarak, Gündoğan Mahallesi Karacababa Mevkii Yale Caddesi üzerindeki ormanlık alanda yapılan kontrol neticesinde inşaat atıklarının çevreye atıldığını tespit eden ekipler, bölgede inceleme başlattı.

13 bin TL ceza kesilen şahıs bölgedeki atıkları temizledi

Belediye ekiplerince çevreyi kirlettiği tespit edilen şahsa, 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 41/4 maddesi gereğince işlem yapıldı.

13 bin TL idari para cezası uygulanan kişi, ekiplerin gözetiminde inşaat atıklarını bölgeden kaldırdı.

Temizlenen alanda ve yarımadanın diğer bölgelerinde belediye ekiplerinin denetimleri devam ediyor.