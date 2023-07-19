Bodrum'da denizin dibinden çıkanlar şaşkına çevirdi Muğla’nın Bodrum içesinde bu yıl 9’uncusu düzenlenen deniz dibi temizliği sosyetenin gözbebeği Türkbükün’de başladı. Denizin dibinden çıkanları görenler ise hayret içerisinde kaldı.

İHA

“Denize en çok mavi yakışır” sloganıyla Bodrum Belediyesi'nin düzenlediği deniz dibi temizliğinin bu yılki temizliği Türkbükü Koyu'ndan başladı.

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen deniz dibi temizliği için 10 dalgıç, sosyetenin gözde koyu olan Türkbükü'nde dalış yaptı.

Denizin dibini temizleyen dalgıçlar denizden sandalye, masa, otomobil lastiği, cam şişeler ve birçok katı atığı denizin dibinden çıkarttı.

Görenler gözlerine inanamadı

Türkbükü sahiline getirilen çöpleri gören vatandaşlar ise gözlerine inanamadı.

Denizin dibinden 200 kilogram çöp çıkaran dalgıçlar sahilde çöpleri sergileyerek denize çöp atılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Bodrum’un tüm koylarını teker teker her hafta temizleyecek olan Bodrum Belediyesi tüm koyları çöpten arındırmayı planlıyor.

"Deniz dibindeki görüntüleri bir kez daha gördük ve maalesef üzüldük"

Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu “Denize mavi yakışır’ sloganıyla 9’uncusunu yaptığımız ve bu yıl ilki Türkbükü sahilinde başlayan deniz dibi temizliğimiz yapılmıştır. Dalgıçlarımızla beraber yaptığımız etkinliğimizde deniz dibindeki görüntüleri bir kez daha gördük ve maalesef üzüldük. Duyarlılığı ve farkındalığı oluşturmak açısından bu etkinlik bütün koylarımızda devam edecek.” dedi.