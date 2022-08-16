Bodrum'da elektrikli scooter denetimi: 17 bin TL ceza kesildi

Bodrum'da elektrikli scooter denetimi: 17 bin TL ceza kesildi

Ekipler tarafından scooter kullananlara yönelik denetim yapıldı. Belirlenen kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı.

Yurt genelinde elektrikli scooter kullanımına yönelik denetimler sürüyor.

Özellikle koronavirüs pandemisinde kullanımı yaygınlaşan elektrikli scooterlar, kullanıcılar tarafından tehlikeli görüntülerde de kullanılıyor.

41 elektrikli scooter denetlendi

Birçok ölümün ve yaralanmaların yaşandığı scooterlar için polis ekipleri, kurallara uymayan sürücüleri denetliyor.

Bordrum'da denetim yapan ekipler, 41 adet elektrikli scooterı durdurdu.

17 bin 508 lira para cezası kesildi

Kral ihlali yaptığı belirlenen sürücülere toplamda 17 bin 508 lira para cezası uygulandı.

Ceza kapsamında; iki kişinin ters binmesi, yaya yollarında gitmek, ters yönden gelmek gibi ihlaller yer aldı.

AA'nın aktarımına göre; denetimlerin süreceği bildirildi.