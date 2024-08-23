Bodrum'da esnaf, taklit ürün denetimine karşı yolu kapattı Muğla'nın Bodrum ilçesinde taklit ürün denetimine karşı çarşı esnafı yol kapattı; oturma eylemi yaptı. İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli'nin araya girmesiyle esnaf eylemi sona erdirdi, yol tekrar trafiğe açıldı.

DHA

Muğla'da Bodrum kent merkezinde faaliyet gösteren bazı firmalara taklit ürünlerle ilgili polis ekipleri tarafından denetim yapılmak istendi.

Denetimlere tepki gösteren çok sayıda esnaf, kepenk kapatıp, Bodrum Belediye Meydanı'nda toplandı.

Neyzen Tevfik Caddesi'ni saksılarla kapatan esnaf, burada oturma eylemi başlattı.

POLİSLER İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Polis ekipleri, esnafı eylemi sonlandırması için ikna etmeye çalıştı.

İkna çabalarının sonuçsuz kalınca bölgeye Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli geldi.

Darendeli kısa bir süre konuştuktan sonra esnaf eylemden vazgeçerek yolu tekrar trafiğe açtı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)