Bodrum’da feci kaza: Aşırı hız sonunu getirdi 22 yaşındaki motosikletli sürücü, caddede 'U' dönüşü yapan otomobile çarptı. Feci kaza kameralara yansırken, genç sürücü hayatını kaybetti.

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İHA

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Aşırı hız ve en basit kural ihlali bile, telafisi olmayan sonuçlara sürükleyebiliyor.

İşte o acı anlardan biri Muğla’nın Bodrum ilçesi Mehmet Hilmi Caddesi'nde yaşandı.

'U' dönüşü yapan otomobile çarptı

Caddede 'U' dönüşü yapan Ramazan Y.'nin kullandığı 06 AB 6309 plakalı otomobile, Gökhan Öztürk yönetimindeki 45 UB 3237 plakalı motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Öztürk’ü görenler, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

Kahreden kaza kamerada

Olay yerine gelen ekiplerin müdahale ettiği Öztürk, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

22 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri, kameralara yansıdı.