Bodrum’da feci kaza: Aşırı hız sonunu getirdi

İHA
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Aşırı hız ve en basit kural ihlali bile, telafisi olmayan sonuçlara sürükleyebiliyor.
İşte o acı anlardan biri Muğla’nın Bodrum ilçesi Mehmet Hilmi Caddesi'nde yaşandı.
'U' dönüşü yapan otomobile çarptı
Caddede 'U' dönüşü yapan Ramazan Y.'nin kullandığı 06 AB 6309 plakalı otomobile, Gökhan Öztürk yönetimindeki 45 UB 3237 plakalı motosiklet çarptı.
Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Öztürk’ü görenler, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.
Kahreden kaza kamerada
Olay yerine gelen ekiplerin müdahale ettiği Öztürk, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
22 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri, kameralara yansıdı.