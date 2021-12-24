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- Bodrum'da göçmen kaçakçılığında kullanılan tekne battı
Bodrum'da göçmen kaçakçılığında kullanılan tekne battı
- İHA
- 24.12.2021 - 13:21
- Güncelleme : 24.12.2021 - 13:25
Geçen kasım ayında Bodrum’dan Yunan adalarına geçmeye çalışan aralarında kadın ve çocukların da olduğu 79 göçmenin bulunduğu 20-25 metre ahşap tekne, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilmişti.
Geri itilen göçmenleri ise Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtarmıştı.
ÇALINTI TEKNE SAHİBİNE VERİLDİ
Sahil Güvenlik botuna yedeklenen ve çalıntı olduğu öğrenilen ahşap tekne, kıyıya getirildi. İşlemlerin ardından sahibine teslim edildi.
İSKELEYE ÇARPIP, HASAR GÖRDÜ
Yalıkavak Koyu’ndaki beton iskeleye bağlı halde günlerce bekleyen ve sahibinin ilgilenmediği tekne, iskeleye çarpa çarpa hasar gördü.
Ön kısmı kırılan, su almaya başlayan tekne denize gömüldü.
İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, teknenin bulunduğu yerde inceleme yaptı.
TEKNESİNE SAHİP ÇIKMADI, 40 BİN TL CEZA KESİLDİ
Tekne sahibine tekneyle ilgilenmeyip, çevre kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle 40 bin TL çevre cezası kesildiği ve teknesini bulunduğu yerden kaldırması talimatı verildi.
"15 GÜN ÖNCE GETİRİLMİŞ"
Sami Çabuk isimli denizci, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Tekne buraya yaklaşık 15 gün önce getirilmiş. Fırtına nedeniyle olduğu yerde su aldı, battı. Vurdu vurdu battı." diye konuştu.