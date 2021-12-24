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Bodrum'da göçmen kaçakçılığında kullanılan tekne battı

Bodrum'da göçmen kaçakçılığında kullanılan tekne battı

Sahibi tarafından ilgilenilmeyen tekne suya gömülmüş bir şekilde bulunurken sahibine, çevre kirliliğine neden olduğu için 40 bin lira ceza kesildi.