Euro
15.50
0.14%
Dolar
13.71
0.32%
Altın
841.61
0.52%
Borsa
2038
0.28%
Bitcoin
510.352
-5.59%
BTXN Coin
38.41
-3.49%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Bodrum’da göçmen operasyonu: 58’i de Göç İdaresi’ne teslim edildi

    Yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 17 kaçak göçmen yakalanırken, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 41 kaçak göçmen de kurtarıldı.
    • DHA
    • 22.02.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 09:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bodrum’da göçmen operasyonu: 58’i de Göç İdaresi’ne teslim edildi

    Muğla’nın Bodrum İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 18-20 Şubat tarihleri arasında denizde, lastik bot içerisindeki toplam 41 kaçak göçmeni kurtardı.

    Kurtarılan kaçak göçmenlerin Yunan askerleri tarafından Türk kara sularına itildiği belirlendi.

    YUNAN ADALARINA GEÇMEYE ÇALIŞIYORLARDI

    Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bugün saat 04.30 sıralarında ise ilçenin açıklarında yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenler olduğu bilgisi ulaştı.

    Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botu, lastik botu durdurup, kaçak göçmenleri yakaladı.

    Bodrum’da göçmen operasyonu: 58’i de Göç İdaresi’ne teslim edildi #1

    İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLDİLER

    Sahil Güvenlik botuna alınan 17 kaçak göçmen karaya çıkartıldı.

    Yakalanan ve kurtarılan toplam 58 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Bodrum’da göçmen operasyonu: 58’i de Göç İdaresi’ne teslim edildi #2

    Bodrum’da göçmen operasyonu: 58’i de Göç İdaresi’ne teslim edildi #3

    Bodrum’da göçmen operasyonu: 58’i de Göç İdaresi’ne teslim edildi #4

    Bodrum’da göçmen operasyonu: 58’i de Göç İdaresi’ne teslim edildi #5


    İlginizi Çekebilir

    Doç. Dr. Özge Arıcı Düz: Kalp mecazi, sevgi beyinde başlar
    Sağlık

    Doç. Dr. Özge Arıcı Düz: Kalp mecazi, sevgi beyinde başlar

    Global Kripto Hareketleri İle Yüksek Kazançlar Al!
    Btcrobo

    Global Kripto Hareketleri İle Yüksek Kazançlar Al!

    Türkiye'nin Afrika açılımı: Ticaret hacminde hedef 75 milyar dolar
    Gündem

    Türkiye'nin Afrika açılımı: Ticaret hacminde hedef 75 milyar dolar

    Görüş Bildir