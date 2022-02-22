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- Bodrum’da göçmen operasyonu: 58’i de Göç İdaresi’ne teslim edildi
Bodrum’da göçmen operasyonu: 58’i de Göç İdaresi’ne teslim edildi
Yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 17 kaçak göçmen yakalanırken, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 41 kaçak göçmen de kurtarıldı.
- DHA
- 22.02.2022 - 08:47
- Güncelleme : 22.02.2022 - 09:15
Muğla’nın Bodrum İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 18-20 Şubat tarihleri arasında denizde, lastik bot içerisindeki toplam 41 kaçak göçmeni kurtardı.
Kurtarılan kaçak göçmenlerin Yunan askerleri tarafından Türk kara sularına itildiği belirlendi.
YUNAN ADALARINA GEÇMEYE ÇALIŞIYORLARDI
Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bugün saat 04.30 sıralarında ise ilçenin açıklarında yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenler olduğu bilgisi ulaştı.
Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik botu, lastik botu durdurup, kaçak göçmenleri yakaladı.
İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLDİLER
Sahil Güvenlik botuna alınan 17 kaçak göçmen karaya çıkartıldı.
Yakalanan ve kurtarılan toplam 58 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.