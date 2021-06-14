Ormanlık alana traktörü ile hafriyat döken şahıs, duyarlı vatandaşlar tarafından yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Kızılağaç bölgesindeki Çilek köyü ile Alazeytin köyü arasındaki yoldan traktörle gelen kimliği belirsiz bir şahıs, bir traktör hafriyatı ormana döktü.

ÇEVREDEKİLERE YAKALANDI

Şahsı fark eden çevre sakinleri, sürücüyü yakalamak için traktörün arkasından koşarak önünü kesti. Fotoğraf ve görüntüleri çekilen şahıs için ilgili yerlerden harekete geçilmesi istendi.

Bodrum'da hafriyat döküp, kaçmaya çalıştı VİDEO

"GEREKEN CEZAS VERİLSİN"

Şahsı yakalayan vatandaşlardan Fatih Çağlar, “Ben bu bölgede oturuyorum. Olay dün akşam Çilek-Alazeytin arasındaki orman yolunda yaşandı. Ben şahsın traktörle geçtiğini gördüm, römorkta hafriyat vardı. Hemen peşinden gittim, dönerken arkasından koşarak yakaladım. Bir traktör inşaat atığını, çöpü ormana döktü. Neden döktüğünü sorduğumda ‘Burası orman, dökülür’ gibi şeyler söyledi. Bunun gibi kişilere gereken cezanın verilmesi gerekiyor. Ben görüntüleri ilgili yerlere yönlendirdim” diye konuştu.