Bodrum'da hafriyat kamyonları yeşil alanları bozdu

Hafriyat kamyonlarının döküm alanlarına para vermek yerine, molozları yeşil alana döktü. Ortaya çıkan moloz yığınları, kepçeler yardımı ile düzleştirildi.

Bodrum’da döküm sahalarına para vermek istemeyen hafriyatçılar, yeşil bölgeleri kaçak döküm alanına çevirdi.

Tarım ve hayvancılığın yapıldığı Yakaköy’de, moloz ve hafriyat yığınları oluştu.

Bölgeye atılan atıklar, çevredeki doğal yaşamı ve su havzalarını tehdit eder boyuta ulaştı.

HER TÜRLÜ ÇÖP VAR

Yapılan incelemelerde kamyonların 10 dakika ara ile yeşil alana geldiği, çevrede kimsenin olmadığından emin olduktan sonra döküm işlemini gerçekleştirdikleri belirlendi.

Ayrıca dökülen molozların arasında her türlü çöpe rastlandı. Moloz yığınları dolu alan kepeler tarafından düzleştirildi. Molozlar arasından tuvalet taşları, hurda elektronik eşyalar olduğu görüldü.

ÇEVRE SAĞLIĞINI ETKİLİYOR

İzinli döküm sahalarının yönetmeliklere uygun olarak doldurulduğunu ve ağaçlandırıldığını ifade eden uzmanlar, gelişigüzel bir şekilde dökülen hafriyatların çevre sağlığını etkilediğini ifade etti.

“ÖNCE TOPRAĞA SONRA SUYA”

Çevre sakinlerinden Sinan Arslan isimli bir vatandaş, "Geceleri gelip her yere molozları döküp kaçıyorlar. Kaç kez şikayet ettik. Ancak bir türlü yakalanmıyorlar. Yakaköy’ün girişinden itibaren söz konusu kaçak moloz ve hafriyat dökümleri var. Biz Yakaköy’de yaşıyoruz. Bu zehirler önce toprağa daha sonra da suya karışıyor diye düşünüyorum. Yetkililerden artık bu kişileri durdurulmasını istiyoruz.” dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Arsasına dökülen kaçak molozlara karşı, başta Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Çevre Koruma Müdürlüğü olmak üzere bir kuruma başvuran Avukat Baran Akcan’ın, son olarak Bodrum Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Akcan, “Aylardır arsama böylesi döküm yapılıyor. Bir türlü bulamadık. Çevre felaketinin önüne geçmek için konunun üzerine gideceğim. Gerekli yerlere başvurumuzu yaptık takipçisi olacağız” dedi.