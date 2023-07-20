Bodrum’da ‘horlama’ cinayeti sanığı hakim karşısına çıktı Kendisini daha önce horladığı için uyaran mesai arkadaşını kaldıkları lojmanda uyurken 20 yerinden bıçaklayarak öldüren özel güvenlik görevlisi, savunma yaptı. Arkadaşının kendisine küfrettiğini öne süren sanığın avukatları, akıl sağlığının yerinde olmadığını belirterek rapor talebinde bulundu. Sanığın, hastaneye sevkine karar verildi.

DHA

Turizm cenneti Bodrum, geçen yıl tarihler 12 Aralık’ı gösterdiğinde korkunç bir cinayetle sarsıldı…

Yalıkavak Mahallesi'ndeki bir otelin plajında güvenlik görevlisi olan Kenan Maral, iddiaya göre aynı odada kaldığı mesai arkadaşı Muzaffer Esen’i daha önce horladığı için uyardı.

Olaydan 2 gün önce ikili arasında 'horlama' nedeniyle yine tartışma çıkması üzerine vardiya saatleri değiştirildi.

Uykusundayken katletti

Gece vardiyasında çalışan Muzaffer Esen, sabah saat 06.00 sıralarında lojmana döndü ve 29 yaşındaki mesai arkadaşı Maral'ı uykusunda 20 yerinden bıçaklayıp, öldürdü.

Esen, ardından polisi arayıp, teslim oldu.

Gözaltına alınan Esen, sevk edildiği, adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yargılanmasına başlandı

Soruşturmanın ardından sanık Muzaffer Esen hakkında 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

28 yaşındaki Esen'in Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına bugün başlandı.

Duruşmaya sanık Muzaffer Esen ve tarafların avukatları katıldı.

"Bana ve eşime küfretti"

Esen duruşmadaki ifadesinde, “Kenan, bana ve eşime küfretti. Gözüm döndü, masanın üzerindeki bıçakla saldırdım. Benden cüsseliydi ikimiz de yatağın üzerine düştük. Bıçaklamaya devam ettim.” dedi.

Esen’in avukatları ise müvekkillerinin sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığını belirtip, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden rapor alınmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, istenen raporun alınması için sanık Muzaffer Esen'in hastaneye sevkine ve tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 11 Ekim'e erteledi.