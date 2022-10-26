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    Bodrum'da inşaat ruhsatı almadan inşaata başladılar

    Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, inşaat yasaklarının ardından faaliyet göstermeye başlayan inşaat alanlarında ve şantiyelerde denetimler gerçekleştiriyor.
    • 26.10.2022 - 14:15
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    Bodrum'da inşaat ruhsatı almadan inşaata başladılar

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaat yasaklarının sona erdiği 15 Ekim 2022 tarihinden bu yana denetimlerini sıklaştıran Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, rutin denetimlerinin yanı sıra vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendirerek kurallara uymayan, ruhsatsız faaliyet gösteren firmaların inşaatlarını mühürlüyor.

    11 firma Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bildirildi

    Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 15 Ekim’den bu yana 88 şantiye alanını denetlerken 11 firma hakkında ruhsatsız faaliyete başlamış olmaları nedeniyle tutanak tanzim etti ve Yapı Kontrol Müdürlüğü’ne bildirdi.

    Denetimler aralıksız devam edecek

    İHA'nın aktardığına göre Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı açıklamada 15 Ekim’de inşaat yasağının bittiğini Zabıta ekiplerinin denetimlerinin aralıksız devam edeceğini belirtti.

    Aras konuya ilişkin şunları söyledi;

    “Ekiplerimiz, inşaat faaliyeti kurallarına uymayanları ve ruhsatsız faaliyet gerçekleştirenleri sıkı denetimlerle tespit ederek gerekli uyarıları yapıyor ve tutanaklarını tutuyor. Kentimizin düzensiz ve kuralsız inşaatlarla yok edilmemesi için yetkilerimiz çerçevesinde gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz. Yasaklar sırasında da usulsüz faaliyetlere asla imtiyaz sağlamadık. Bu konuda da ekiplerimizle birlikte çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz”

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