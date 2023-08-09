Bodrum'da isale hattının patlama anı Bodrum'da motosiklet sürücüsü ve köpeğinin yaralandığı isale hattı patlamasının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

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DHA

34 yıllık CHP yönetimi Bodrum'da felakete yol açtı.

Uzun süredir altyapı sorunlarıyla boğuşan dünyanın en önemli tatil beldelerinden biri olan Bodrum bu yazı sa susuzlukla geçirdi.

İlçede bir yandan da sık sık su hattı patlamaları yaşanıyor.

Son patlama Ortakent Ali Kelle Ormanı önünde Bitez-Ortakent yolunda ana su isale hattında patlama oldu.

Motosiklet sürücüsü ve köpeği yaralandı

Suyun yükselmesiyle 48 VS 181 plakalı motosikletiyle yoldan geçen Serkan Özbey ve köpeği havaya fırladı.

Özbey ve köpek yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ekibi, veteriner hekim sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralı Serkan Özbey hastaneye, köpek ise veteriner tarafından belediyeye götürüldü.

Patlama sırasında akan su ile asfaltta çökme oluştu, yol kullanılamaz hale geldi.

O anların görüntüsü ortaya çıktı

Su isale hattında meydana gelen patlama anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Görüntülerde Özbey'in yolda motosikletiyle ilerken hattaki patlamayla birlikte köpeğiyle yaralanması yer alıyor. Öte yandan, motosiklet sürücüsü Serkan Özbey tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilirken, köpeğin veterinerdeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.