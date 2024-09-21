Bodrum'da isale patladı, marketi su bastı

Muğla, su isale hatlarının patlamasına önlem alamıyor...
Bodrum'da yine benzer görüntüler ortaya çıktı.
Geriş Mahallesi Erdemil Caddesi'nde saat 16.10'da ana isale hattında patlama meydana geldi.
MARKETİ SU BASTI
Patlamayla birlikte tonlarca su yola aktı, bir süpermarket sular altında kaldı.
Ne olduğunu anlayamadan içerideki müşteriler ve çalışanlar, aniden yükselen sularla birlikte büyük panik yaşadı.
ÇALIŞANLARI ÇEVREDEKİLER TAHLİYE ETTİ
Vatandaşlar, mahsur kalanları güçlükle tahliye etti. Market büyük hasar alırken, çevredeki bahçeler de su altında kaldı.
MUSKİ ekipleri ihbar üzerine hızlıca müdahale ederek suyu kesti ve hattın onarımı için çalışmalara başladı. Bölge genelinde su kesintilerinin süreceği öğrenildi. Ekipler aynı zamanda marketteki suyu tahliye etmeye başladı.
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