Bodrum'da isale patladı, marketi su bastı Bodrum ilçesinde ana isale hattında meydana gelen patlama, süpermarketi ve çevredeki bahçeleri sular altında bıraktı.

İHA

Muğla, su isale hatlarının patlamasına önlem alamıyor...

Bodrum'da yine benzer görüntüler ortaya çıktı.

Geriş Mahallesi Erdemil Caddesi'nde saat 16.10'da ana isale hattında patlama meydana geldi.

MARKETİ SU BASTI

Patlamayla birlikte tonlarca su yola aktı, bir süpermarket sular altında kaldı.

Ne olduğunu anlayamadan içerideki müşteriler ve çalışanlar, aniden yükselen sularla birlikte büyük panik yaşadı.

ÇALIŞANLARI ÇEVREDEKİLER TAHLİYE ETTİ

Vatandaşlar, mahsur kalanları güçlükle tahliye etti. Market büyük hasar alırken, çevredeki bahçeler de su altında kaldı.

MUSKİ ekipleri ihbar üzerine hızlıca müdahale ederek suyu kesti ve hattın onarımı için çalışmalara başladı. Bölge genelinde su kesintilerinin süreceği öğrenildi. Ekipler aynı zamanda marketteki suyu tahliye etmeye başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)